Пушилин сообщил об отправке домой экипажей зарубежных судов из Мариуполя

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в четверг, 26 мая, что все зарубежные судовые экипажи из порта Мариуполя уже отправлены в свои страны.

«Экипажи зарубежных стран уже отправлены по своим странам, МИД Донецкой Народной Республики оказывал в этом всю поддержку, с этим проблем нет», — сообщил глава республики.

При этом Пушилин уточнил, что сами суда в настоящий момент продолжают находиться в порту Мариуполя «по разным причинам».

«Есть суда, которые будут отправлены собственниками в те страны, проходит проверка по каждому из судов. Но физически они не могли никуда отойти, потому что акватория была заминирована», — отметил он.

По словам Пушилина, вопрос принадлежности судов и дальнейшая их судьба будут решаться через МИД ДНР.

В среду, 25 мая, журналист телеканала «Известия» Родион Северьянов показал иностранные суда в порту Мариуполя. По его словам, одно из них — болгарская «Царевна».

В тот же день стало известно, что из порта Мариуполя после его разминирования смогли выйти пять иностранных судов.

О том, что порт Мариуполя смогли покинуть пять иностранных судов, ранее заблокированных из-за угрозы обстрела со стороны украинских сил и минной опасности, накануне говорил генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Уточнялось, что специалисты Черноморского флота и инженерных войск обследовали 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками.