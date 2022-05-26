Пушилин сообщил об отправке домой экипажей зарубежных судов из Мариуполя
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в четверг, 26 мая, что все зарубежные судовые экипажи из порта Мариуполя уже отправлены в свои страны.
«Экипажи зарубежных стран уже отправлены по своим странам, МИД Донецкой Народной Республики оказывал в этом всю поддержку, с этим проблем нет», — сообщил глава республики.
При этом Пушилин уточнил, что сами суда в настоящий момент продолжают находиться в порту Мариуполя «по разным причинам».
«Есть суда, которые будут отправлены собственниками в те страны, проходит проверка по каждому из судов. Но физически они не могли никуда отойти, потому что акватория была заминирована», — отметил он.
По словам Пушилина, вопрос принадлежности судов и дальнейшая их судьба будут решаться через МИД ДНР.
В среду, 25 мая, журналист телеканала «Известия» Родион Северьянов показал иностранные суда в порту Мариуполя. По его словам, одно из них — болгарская «Царевна».
В тот же день стало известно, что из порта Мариуполя после его разминирования смогли выйти пять иностранных судов.
О том, что порт Мариуполя смогли покинуть пять иностранных судов, ранее заблокированных из-за угрозы обстрела со стороны украинских сил и минной опасности, накануне говорил генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Уточнялось, что специалисты Черноморского флота и инженерных войск обследовали 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками.
4 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ. Он отметил, что в городе налаживается мирная жизнь.
Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.
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