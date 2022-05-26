В США заявили о спецоперации Израиля по убийству полковника КСИР

Правительство Израиля заявило США о своей причастности к гибели полковника Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хаcана Сайада Ходаи. Об этом в среду, 25 мая, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

«Пресс-секретарь премьер-министра Израиля отказалась комментировать убийство. Но, по словам представителя разведки <...>, Израиль сообщил американским официальным лицам, что он стоит за убийством», — говорится в публикации.

Предполагается, что инцидент должен был стать «предупреждением Ирану» на фоне противозаконной деятельности КСИР, включающей в себя «похищения и убийства иностранцев по всему миру, в том числе израильских граждан и официальных лиц».

Нападение на Хаcана Сайада Ходаи произошло 22 мая, в Тегеране. Двое неизвестных открыли огонь по автомобилю полковника, когда тот направлялся домой. По словам очевидцев, преступники подъехали на мотоциклах и произвели пять выстрелов. В КСИР убийство сочли актом терроризма.

На следующий день президент Ирана Эбрахим Раиси прокомментировал случившееся и пообещал отомстить виновникам гибели Ходаи.

25 мая лидер Соединенных Штатов Джо Байден принял окончательное решение по статусу элитных частей ВС. Президент отказался вычеркнуть КСИР из списка террористических организаций, мотивируя это нежеланием идти на уступки.

Вашингтон давно ведет борьбу с КСИР и его силами специального назначения «Аль-Кудс», обвиняя их в терактах против американских военных. В ответ на это Иран внес в свой перечень террористических организаций Центральное командование вооруженных сил США.