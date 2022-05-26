В КНДР за сутки зарегистрировали 105 тыс. пациентов с «лихорадкой»

В КНДР за прошедшие сутки (в период с 24 по 25 мая) было выявлено 105 тыс. заболевших с жалобами на высокую температуру. Об этом в четверг, 26 мая, сообщает Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Подчеркивается, что никто из пациентов за последние 24 часа не умер.

Между тем, количество выявленных случаев заболевания лихорадкой, по официальным данным, превысило 3,17 млн.

«По состоянию на 18:00 25 мая с конца апреля общее число больных с повышенной температурой в государственном масштабе составляет более 3 170 380 человек, из которых более 2 898 500 (91,425 %) выздоровели и более 271 810 (8,573 %) находятся в лечении», — говорится в заявлении агентства.

Последние три дня умерших от лихорадки в КНДР нет, на данный момент общее число жертв составляет 68 человек.

Накануне сообщалось, что симптомы лихорадки зафиксировали у более чем 3,06 млн жителей КНДР.

21 мая в США высказались о готовности помочь Северной Кореи противостоять активному заражению граждан COVID-19. В администрации американского президента Джо Байдена указали на «серьезную проблему», с которой республика столкнулась из-за пандемии. Также медицинскую помощь были готовы оказать Южная Корея и Россия, сообщившая о наличии плана.

Вспышку заболевания COVID-19 в Северной Корее зафиксировали 12 мая, когда лидер КНДР заявил, что в стране «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни.

До этого в стране не сообщалось официально ни об одном случае заболевания COVID-19 с начала пандемии. По мнению кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константина Асмолова, это можно объяснить эффективными мерами, которые приняли власти страны в разгар пандемии.