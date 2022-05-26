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В КНДР за сутки зарегистрировали 105 тыс. пациентов с «лихорадкой»

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Фото: Global Look Press//Jan Haas/picture alliance
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В КНДР за прошедшие сутки (в период с 24 по 25 мая) было выявлено 105 тыс. заболевших с жалобами на высокую температуру. Об этом в четверг, 26 мая, сообщает Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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Подчеркивается, что никто из пациентов за последние 24 часа не умер.

Между тем, количество выявленных случаев заболевания лихорадкой, по официальным данным, превысило 3,17 млн.

«По состоянию на 18:00 25 мая с конца апреля общее число больных с повышенной температурой в государственном масштабе составляет более 3 170 380 человек, из которых более 2 898 500 (91,425 %) выздоровели и более 271 810 (8,573 %) находятся в лечении», — говорится в заявлении агентства.

Последние три дня умерших от лихорадки в КНДР нет, на данный момент общее число жертв составляет 68 человек.

Накануне сообщалось, что симптомы лихорадки зафиксировали у более чем 3,06 млн жителей КНДР.

21 мая в США высказались о готовности помочь Северной Кореи противостоять активному заражению граждан COVID-19. В администрации американского президента Джо Байдена указали на «серьезную проблему», с которой республика столкнулась из-за пандемии. Также медицинскую помощь были готовы оказать Южная Корея и Россия, сообщившая о наличии плана.

Вспышку заболевания COVID-19 в Северной Корее зафиксировали 12 мая, когда лидер КНДР заявил, что в стране «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни.

До этого в стране не сообщалось официально ни об одном случае заболевания COVID-19 с начала пандемии. По мнению кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константина Асмолова, это можно объяснить эффективными мерами, которые приняли власти страны в разгар пандемии.

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