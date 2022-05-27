Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Кубок России. Финал. «Спартак»–«Динамо»

Российский футбольный сезон-2021/2022 закончится в воскресенье в «Лужниках». Вслед за призерами чемпионата страны определится обладатель Кубка России. На этот раз победитель турнира станет известен по итогам московского дерби двух принципиальных соперников — «Спартака» и «Динамо». Обе команды в последние десятилетия редко радуют болельщиков трофеями, поэтому для каждой крайне важно взять титул. Обладатель Кубка России сыграет в матче за Суперкубок против «Зенита», ставшего чемпионом страны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эштрем

29 мая, 17:00. Стадион «Лужники» (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Бокс

Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Папин VS Прашович

Очередной турнир по профессиональному боксу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет в пятницу в Омске. Поклонники этого вида спорта смогут увидеть около 10 зрелищных поединков, среди которых особенно выделяются два. Впервые за 11 лет на ринг выйдет именитый боксер, двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко. 37-летний россиянин встретится с 42-летним венесуэльцем Нехомаром Сермено. А в главном бою вечера зрителей ждет противостояние россиянина Алексея Папина и черногорца Дилана Прашовича.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

27 мая, 22:00. Арена хоккейной академии «Авангард» (Омск). Прямая трансляция на РЕН ТВ

Теннис

Открытый чемпионат Франции

Второй в сезоне турнир «Большого шлема» подходит к своей середине. В мужском одиночном разряде продолжают борьбу россияне Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублев. 27 мая Хачанов встретится в третьем круге с 10-й ракеткой мира, британцем Кэмероном Норри, а Медведев выйдет на корт против серба Миомира Кецмановича. Рублеву предстоит игра с чилийцем Кристианом Гарином.

В женском одиночном разряде на той же стадии выступят три россиянки. 27 мая Вероника Кудерметова сыграет с третьей ракеткой мира, испанкой Паулой Бадосой, Варвара Грачева сразится со звездной бельгийкой Элизе Мертенс, а Дарью Касаткину ждет противостояние с американкой Шелби Роджерс.

Фото: Global Look Press/Jean Catuffe/Dppi

27–30 мая, 12:00–22:00. Теннисный комплекс Roland Garros (Париж, Франция).

Баскетбол

Единая лига ВТБ. Финал. Четвертый матч. «Зенит»–ЦСКА

Близок к финишу российский баскетбольный сезон. В финале плей-офф Единой лиги ВТБ сыграно уже три матча. Московский ЦСКА ведет в серии 2:1 у петербургского «Зенита». В пятницу в Питере пройдет четвертая встреча, но уже ясно, что команды точно вернутся в Москву и как минимум сыграют пятый матч. Противостояние, идущее до четырех побед одной из команд, еще далеко до своего завершения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

27 мая, 20:00. «Сибур Арена» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Гандбол

Женщины. Чемпионат России. Финал. Ответный матч. ЦСКА–«Ростов-Дон»

По традиции последних лет решающую борьбу за золото женской гандбольной Суперлиги ведут московский ЦСКА и «Ростов-Дон». Игроки этих команд составляли костяк сборной России, взявшей прошлым летом серебро Олимпиады в Токио. Поэтому их ждет очень непредсказуемая борьба в финале. Первый матч в Ростове-на-Дону закончился победой южного коллектива со счетом 27:22. Всё решится в воскресной ответной игре в Москве, где армейский клуб попытается отыграть это отставание.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эштрем

29 мая, 18:00. Волейбольная арена «Динамо» (Москва). Прямая трансляция на «Матч! Арена»

Футбол

Чемпионат России. Переходные матчи. «Химки»–«СКА-Хабаровск», «Уфа»–«Оренбург»

Неделю назад закончился чемпионат России по футболу в премьер-лиге и первом дивизионе, но еще четырем командам из РПЛ и ФНЛ-1 нужно выяснить, кому из них в следующем сезоне посчастливится выступать в высшем эшелоне. По итогам первых матчей, которые прошли на полях команд из низшей лиги, интрига закручена до предела. В среду «СКА-Хабаровск» обыграл дома «Химки» (1:0), а «Оренбург» в родных стенах сыграл вничью с «Уфой» (2:2). Теперь всё решится по итогам ответных встреч. Они состоятся 28 мая в Химках и Уфе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эштрем

28 мая, 14:00, «Арена Химки» (Химки); 16:00, стадион «Нефтяник» (Уфа). Прямые трансляции на «Матч ТВ»