Пожар произошел в квартире на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы пожар произошел в квартире жилого дома. Об этом в среду, 25 мая, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник.

Сведения о произошедшем подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

ЧП произошло в квартире дома, расположенного на улице Красный Казанец. Очаг возгорания находился на восьмом этаже.

Предположительно, в результате пожара пострадали люди.

Ранее в этот же день в Москве двое мужчин погибли в результате падения из окна горящей квартиры на Кунцевской улице. По данным источника «Известий», двое мужчин 45 и 69 лет изнутри забаррикадировали входную дверь холодильником и шкафом, после чего подожгли квартиру и выпали из окна 16-го этажа.

В ГСУ СК России по столице возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.