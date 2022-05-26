Политолог объяснил назначение запасов плутония на украинских АЭС

Наличие плутония на украинских АЭС обусловлено спецификой работы ядерного энергокомплекса. Такой комментарий в четверг, 26 мая, дал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Одно дело, что на АЭС хранится ядерное топливо. Оно нужно, чтобы работали ядерные реакторы. А другое — что там находится отработанное ядерное топливо», — пояснил он «Известиям».

Как отметил эксперт, вне контекста радиоактивные материалы на территории Атомных электростанциях не должны вызывать подозрений.

«Это не признак создания ядерного оружия», — подытожил Солонников.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о хранении порядка 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана на Запорожской АЭС. Он также призвал к внимательному наблюдению за сохранностью запасов.

16 марта президент России Владимир Путин заявил о намерении украинских властей получить в обозримом будущем ядерное оружие. Он напомнил о том, что в феврале от киевских властей прозвучали заявления с инициативой создать собственное ядерное оружие и средства его доставки.

Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что создание Украиной ядерного оружия угрожало бы безопасности всего мира и провоцировало бы развязывание ядерной войны. Он подчеркнул, что при поддержке Запада заявления украинского руководства о возможности изменения ядерного статуса страны — не пустые слова.

6 марта стало известно о вероятном получении Киевом плутония для ядерного оружия от США. По имеющейся информации, США уже не раз осуществляли передачу этого материала своим партнерам.

Днем ранее Путин заявил, что возможное размещение ядерного оружия на Украине ставит под сомнение будущее этой страны. Глава государства отметил, что Россия не может пройти мимо намерений соседней страны получить ядерный статус.

В тот же день экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что у Киева есть техническая возможность для ядерных разработок, однако данная задача является для страны неактуальной. Он предположил, что при необходимости Украина могла бы стать ядерной державой за два-три года.

Киев неоднократно пытался пересмотреть свой статус безъядерной державы и аннулировать положения Будапештского меморандума 1994 года, предусматривающего отказ Украины от ядерного оружия. В апреле 2021 года посол Украины в ФРГ Андрей Мельник высказывался о якобы необходимости восстановления своего ядерного статуса, в случае если Украина не будет принята в НАТО.