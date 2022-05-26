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Дзюба может продолжить карьеру в Китае или США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российский футболист Артем Дзюба после ухода из санкт-петербургского ФК «Зенит» может продолжить свою карьеру в Китае или США. Об этом в среду, 25 мая, каналу «Матч ТВ» сообщил футбольный менеджер Юрий Белоус.

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По его словам, Дзюба может продолжить выступать в китайской футбольной Суперлиге. Помимо Китая, по его словам, футболистом интересуются в американской лиге MLS, отмечает телеканал «360».

По словам функционера, с финансовой стороны вопроса оба варианта примерно одинаковы, сообщает сайт kp.ru.

Белоус также предположил, что приемлемым вариантом для 33-летнего форварда являются американские или эмиратские клубы.

«Артем вполне соответствует уровню в MLS», — заключил менеджер.

Артем Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года, когда перешел в команду на правах свободного агента после ухода из «Спартака». В составе «Зенита» Дзюба четырежды выигрывал чемпионат России, четырежды завоевал Суперкубок страны и дважды праздновал завоевание Кубка России.

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита», представ перед поклонниками в образе супергероя комиксов Marvel — Дэдпула. Футболист покинет команду на правах свободного агента, так как его контракт истекает в конце июня 2022 года.

О причинах ухода Дзюба не рассказал, отмечает телеканал «Звезда». Ранее некоторые СМИ сообщали, что форвард и клуб не договорились по поводу нового контракта.

23 мая Дзюба после ухода из «Зенита» выпустил собственный подкаст «Дзюбакаст» о кино и сериалах на Яндекс Музыке. Он сразу предупредил, что это не интервью, а серия любительских разговоров о кино в паре с актером Максимом Лагашкиным, пишет НСН.

В подкасте обсуждаются культовые сериалы, кинопрокат и шедевры мирового кинематографа. Всего размещено пять эпизодов продолжительностью 15–20 минут каждый. Они доступны всем подписчикам «Яндекс Плюса».

Так, слушатели могут узнать об отношении спортсмена к сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Друзья», фильмам «Карты, деньги, два ствола» и «Майор Гром: Чумной доктор», а также к «Симпсонам» и другим проектам.

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