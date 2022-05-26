Реклама
Прямой эфир
Наука
Корабль Starliner приземлился в США после тестового полета к МКС
Туризм
РЖД запустят дополнительные поезда для перевозок на юг России
Интернет
Google отключит в России ряд ускоряющих загрузку контента серверов
Наука
В России заявили о готовности наращивать производство вакцины от оспы
Экономика
Российская клубника подорожала на 25-30%
Мир
Турция не видела усилий Запада по урегулированию конфликта на Украине
Экономика
Российские компании отказываются от моратория на банкротство
Общество
Новые 13 категорий граждан смогут поступить в ПТУ по праву приоритета
Мир
Чешский хоккеист Яромир Ягр попал в ДТП
Туризм
В Турции не ожидают существенного сокращения турпотока из России
Мир
Совбез ООН 26 мая проведет заседание из-за испытаний КНДР
Сюжет:

Корабль Starliner приземлился в США после тестового полета к МКС

0
Фото: Global Look Press/NASA
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Космический корабль Boeing CST-100 Starliner успешно приземлился в штате Нью-Мексико (США) после завершения тестового беспилотного полета к Международной космической станции (МКС). Об этом в среду, 25 мая, сообщает пресс-служба NASA.

Все на своих: что изменит успешный полет корабля Илона Маска к МКС
В «Роскосмосе» рассказали, кто займет освобожденные американскими астронавтами места

«Starliner совершил мягкую посадку благодаря подушкам безопасности и парашютам, в будущем этот опыт поможет усовершенствовать процесс посадки для кораблей с экипажем», — говорится в публикации.

Корабль приземлился в 18:49 по времени восточного побережья США (01:49 мск 26 мая) на территорию космодрома Уайт-Сэндс. Starliner доставил с орбиты около 270 кг ценных грузов.

Как сообщалось ранее, в случае успешного завершения полета компания Boeing может получить разрешение на доставку астронавтов NASA до конца года.

21 мая экипаж корабля осуществил первую успешную стыковку с МКС. Уточняется, что завершить процесс удалось не сразу из-за проблем со связью, освещением, а также из-за необходимости перезагрузки системы стыковки космической капсулы. Кроме того, представители NASA добавили, что во время выполнения полета с работой двигателей Starliner возникли проблемы.

Корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing был разработан для полетов американских астронавтов на орбиту. В ходе первого тестового полета корабля, который был проведен 20 декабря 2019 года, ему не удалось состыковаться с МКС. Ракета успешно вывела непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию. Однако после этого на нем возникла проблема, связанная со сбоем в системе расчета времени работы двигателей.

13 августа 2021 года Boeing сообщила, что вернет Starliner на завод для устранения выявленных в аппарате неисправностей. В компании уточнили, что речь идет о решении проблемы с четырьмя клапанами двигателей, которые так и остались закрытыми после отмененного запуска 5 августа 2021 года.

2 августа 2021 года NASA сообщило, что запуск CST-100 Starliner должен состояться 3 августа. В день запланированного старта стало известно, что запуск откладывается как минимум на день. В качестве причины NASA назвало техническую неисправность аппарата.

4 августа Boeing вновь отложил старт Starliner. На следующий день космический корабль из-за выявленных неполадок был увезен со стартовой площадки в цех вертикальной сборки. Его запуск отложили на неопределенный срок.

10 августа в NASA рассказали, что у Starliner были проблемы с клапанами нескольких двигателей малой тяги, и инженеры Boeing занимаются устранением неполадок клапанов в монтажном корпусе.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022