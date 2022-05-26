Корабль Starliner приземлился в США после тестового полета к МКС

Космический корабль Boeing CST-100 Starliner успешно приземлился в штате Нью-Мексико (США) после завершения тестового беспилотного полета к Международной космической станции (МКС). Об этом в среду, 25 мая, сообщает пресс-служба NASA.

«Starliner совершил мягкую посадку благодаря подушкам безопасности и парашютам, в будущем этот опыт поможет усовершенствовать процесс посадки для кораблей с экипажем», — говорится в публикации.

Корабль приземлился в 18:49 по времени восточного побережья США (01:49 мск 26 мая) на территорию космодрома Уайт-Сэндс. Starliner доставил с орбиты около 270 кг ценных грузов.

Как сообщалось ранее, в случае успешного завершения полета компания Boeing может получить разрешение на доставку астронавтов NASA до конца года.

21 мая экипаж корабля осуществил первую успешную стыковку с МКС. Уточняется, что завершить процесс удалось не сразу из-за проблем со связью, освещением, а также из-за необходимости перезагрузки системы стыковки космической капсулы. Кроме того, представители NASA добавили, что во время выполнения полета с работой двигателей Starliner возникли проблемы.

Корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing был разработан для полетов американских астронавтов на орбиту. В ходе первого тестового полета корабля, который был проведен 20 декабря 2019 года, ему не удалось состыковаться с МКС. Ракета успешно вывела непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию. Однако после этого на нем возникла проблема, связанная со сбоем в системе расчета времени работы двигателей.

13 августа 2021 года Boeing сообщила, что вернет Starliner на завод для устранения выявленных в аппарате неисправностей. В компании уточнили, что речь идет о решении проблемы с четырьмя клапанами двигателей, которые так и остались закрытыми после отмененного запуска 5 августа 2021 года.

2 августа 2021 года NASA сообщило, что запуск CST-100 Starliner должен состояться 3 августа. В день запланированного старта стало известно, что запуск откладывается как минимум на день. В качестве причины NASA назвало техническую неисправность аппарата.

4 августа Boeing вновь отложил старт Starliner. На следующий день космический корабль из-за выявленных неполадок был увезен со стартовой площадки в цех вертикальной сборки. Его запуск отложили на неопределенный срок.

10 августа в NASA рассказали, что у Starliner были проблемы с клапанами нескольких двигателей малой тяги, и инженеры Boeing занимаются устранением неполадок клапанов в монтажном корпусе.