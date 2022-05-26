Эксперт рассказал про ослабление обороны украинских формирований

Занятие сразу нескольких населенных пунктов за день демонстрирует очень серьезные проблемы украинской обороны в районе наступления под Бахмутом, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Раньше ВСУ цеплялись за каждое село, и их оттуда приходилось выбивать силой, что занимало время. Противник сильно измотан. Союзным силам удалось выйти уже к трассе Бахмут–Лисичанск и даже, по некоторым сведениям, перейти через нее. Теперь для снабжения группировки в Северодонецке и Лисичанске остались только грунтовки с малой пропускной способностью, находящиеся под артогнем», — рассказал специалист в беседе с изданием.

При таких темпах продвижения, добавил Болтенков, они за несколько дней будут перерезаны.

По его словам, теперь украинские формирования будут стараться брать в подобные полуокружения, как в Светлодарске, и воздействовать на них артогнем и ударами авиации, пока они сами не потеряют волю к сопротивлению.

Помимо Северодонецка и Лисичанска такой «полукотел» уже сформировался в районе Золотого и Горского, под Красным Лиманом, рассказал эксперт.

В ЛНР 25 мая сообщили об освобождении населенных пунктов Луганское, Мироновский и Тошковка, расположенных в районе Светлодарска. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что более 50% территории города Красный Лиман уже под контролем союзных войск и остались считанные дни до освобождения. Уличные бои в нем начались в понедельник, 23 мая.

Накануне совместными действиями сил ЛНР, ДНР и России был освобожден город Светлодарск. Под угрозой окружения украинские формирования отступили из него без боя, что позволило избежать уличных боев и серьезных разрушений. Продолжается наступление со стороны Попасной сразу по нескольким направлениям.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Окружить работой: союзные войска наступают под Бахмутом и Красным Лиманом