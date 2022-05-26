Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 26 мая

В столичном регионе в четверг, 26 мая, ожидается облачная погода с прояснениями и местами осадки. Об этом на своем сайте сообщает Гидрометцентр России.

Днем в Москве воздух прогреется до +18…+20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +10…+12 градусов.

При этом будет небольшой дождь днем в столице и во второй половине дня на востоке области. Местами возможна гроза.

Прогнозируется южный ветер со скоростью 5–10 м/с и порывами до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 736–741 мм ртутного столба.

25 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве с вечера 26 мая до полудня 27 мая выпадет до 15–20 мм осадков — более 30% месячной нормы.

Кроме того, согласно прогнозу синоптика, метеорологическое лето в столице наступит 31 мая.