Корреспондент «Известий» показал ПВР с украинскими беженцами

Беженцы из различных регионов Украины продолжают прибывать на территорию Российской Федерации после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Более половины из них дети, в том числе сироты. Пункты временного размещения развернуты по всей РФ. По прибытии в тот или иной пункт беженцы получают всю необходимую помощь от местной администрации.

«Cо всей страны собирают гуманитарную помощь. Продукты, детское питание, одежда, средства личной гигиены, канцелярские товары», — рассказала представитель пункта временного размещения Юлия Дроздова.

В частности, граждане, покинувшие Украину, могут получить места проживания с горячим питанием и квалифицированной медицинской помощью. Более того, специалисты консультируют их по вопросам по оформления разных документов, в том числе российских паспортов.

Так, корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал кадры, на которых 20-летний молодой человек, беженец из Украины, получает паспорт гражданина Российской Федерации. Документ торжественно вручили в региональном ОМВД.

Беженцы признаются, что для них переезд в Россию — это возможность отдохнуть, не слыша грохота разрывов снарядов.

«Мне некуда возвращаться. У меня была квартира — [теперь] все, ничего не осталось. Поэтому сейчас мы с супругой думаем получать гражданство здесь и как-то дальше [жить в России]», — сказал беженец Михаил Скрипак.

Беженка Елена Бусенкова поблагодарила местную администрацию за предоставление места проживания.

«Приехали сюда, никого у нас здесь нет. Пошли в администрацию с мужем. Спасибо большое нашей администрации — «нашей» теперь говорю, потому что мы тут живем. Мы не ДНР и не ЛНР, у нас украинские паспорта, мы в Рубежном жили. И нас определили сюда. Здесь условия очень хорошие», — сказала она.

Женщина также порадовалась возможности спокойно жить в России без обстрелов.

Как рассказала 20 мая посол Донецкой Народной Республики (ДНР) в РФ Ольга Макеева, в настоящее время более 1 млн беженцев из Донбасса размещены в более чем 50 регионах России.

6 мая корреспондент «Известий» встретился с семьями беженцев из Донбасса и узнал, как им помогали российские волонтеры. Семье удалось вырваться из охваченного в тот момент Мариуполя и обустроиться в Москве. Сейчас у них благодаря волонтерам есть всё необходимое для жизни.

Жители Украины покидают страну на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начатой 24 февраля. Многие украинцы уезжают в зарубежные страны, в то время как сами жители Донбасса, спасаясь от обстрелов украинских боевиков, укрываются с детьми в РФ.