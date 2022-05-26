Бойцы ЛНР рассказали о взятии укрепрайона Крест

Бойцы ЛНР рассказали «Известиям», как брали укрепрайон вооруженных формирований Украины Крест под Светлодарском.

Он расположен на одной из господствующих над городом высот — с нее хорошо видны трубы Углегорской ТЭС и жилые кварталы.

«Этот укрепрайон был ключом от города, так как занимает самую высокую точку. Его поддерживали стрелковым и минометным огнем с соседних позиций, а со стороны посадки перед городом по нам била украинская артиллерия», — рассказывает офицер управления Народной милиции ЛНР с позывным «Физрук».

Окопы войск ЛНР находились менее чем в 100 м от первой линии траншей Креста, но преодолеть это расстояние было крайне сложно. Бойцы Народной милиции были снизу, что давало украинским формированиям преимущество.

По рассказам бойцов, перед штурмом в течение нескольких недель проводилась артиллерийская подготовка.

«Этим артогнем мы серьезно развалили Крест. Только после этого удалось ее взять штурмом. Укрепрайон уже зачистили», — объясняет «Физрук».

В укрепрайоне были глубокие траншеи, частично накрытые навесами в несколько накатов, — большинство из них разрушены огнем артиллерии. Все огневые точки укреплены мешками с песком.

Вокруг Светлодарска была выстроена сильная линия обороны, которую возводили с 2014 года. Всё это время город был центральным узлом так называемой Светлодарской дуги. Отсюда ВФУ могли угрожать Дебальцево и Первомайску. Ее укрепления не смогли прорвать во время наступления на Дебальцево в 2015 году, на протяжении семи последующих лет вдоль нее постоянно шли боестолкновения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Мы на русском все говорим, а читали и писали в школе только на украинском»