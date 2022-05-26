Реклама
Прямой эфир
Наука
Корабль Starliner приземлился в США после тестового полета к МКС
Туризм
РЖД запустят дополнительные поезда для перевозок на юг России
Интернет
Google отключит в России ряд ускоряющих загрузку контента серверов
Наука
В России заявили о готовности наращивать производство вакцины от оспы
Экономика
Российская клубника подорожала на 25-30%
Мир
Турция не видела усилий Запада по урегулированию конфликта на Украине
Экономика
Российские компании отказываются от моратория на банкротство
Общество
Новые 13 категорий граждан смогут поступить в ПТУ по праву приоритета
Мир
Чешский хоккеист Яромир Ягр попал в ДТП
Туризм
В Турции не ожидают существенного сокращения турпотока из России
Мир
Совбез ООН 26 мая проведет заседание из-за испытаний КНДР

В России заявили о готовности наращивать производство вакцины от оспы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Производственные мощности госкорпорации «Ростех» позволяют выпускать около 10 млн доз вакцины против натуральной оспы в год, однако продуктивность можно повысить при наличии запроса. Об этом в четверг, 26 мая, заявили в пресс-службе объединения.

Оспа невезения: придет ли в Россию «обезьяний» вирус
Насколько высока вероятность новой пандемии из-за редкой инфекции и есть ли от нее лекарство

«Выпуском этой вакцины занимается предприятие «Микроген», входящее в наш фармацевтический холдинг «Нацимбио». <...> В течение 10–12 месяцев производство может быть увеличено в несколько раз», — сообщили ТАСС представители «Ростеха».

Также в этот день стало известно, что сотрудники ГНЦ «Вектор» приступили к изучению вируса обезьяньей оспы с целью определить, связано ли его необычное распространение с мутациями патогена. Как отметил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций, на фоне роста заболеваемости эпидемиологи и вирусологи насторожились, привели себя в повышенную готовность даже несмотря на то, что они и «не расслаблялись в последние года три».

Между тем 25 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящий момент нет необходимости заранее прививаться от обезьяньей оспы. При этом она уточнила, что в России зарегистрировано три вакцины против натуральной оспы. Попова также отметила, что на сегодняшний день случаев завоза оспы обезьян в Россию нет.

Ранее в среду доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова рассказала, что для оспы обезьян характерно увеличение лимфоузлов. Также она указала на то, что обезьянья оспа характеризуется лихорадкой, сильной головной болью, а также болью в мышцах.

24 мая научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова» Виталий Зверев сделал вывод, что распространившаяся по Европе вспышка оспы обезьян будет погашена в ближайшее время и не превратится в эпидемию. Также он выдвинул версию, что оспа обезьян могла распространиться по миру из-за утечки из лаборатории. По его мнению, до России оспа обезьян, скорее всего, не дойдет.

20 мая вирусолог Центра эпидемиологии им. Гамалеи Александр Бутенко в беседе с Pravda.Ru рассказал, что летальность вируса оспы обезьян достигает 15% и сравнима со средневековой натуральной оспой, однако инфекция не станет глобальной, как коронавирус. Специалист напомнил, что человечество смогло справиться с оспой благодаря вакцине.

За последние дни несколько стран объявили о первых случаях заражения оспой обезьян. Так, министерство здравоохранения Испании сообщило о 23 новых ПЦР-тестах, которые дали положительный результат на анализ наличия оспы обезьян. Также случаи были зафиксированы в Германии, Швеции, Великобритании и США. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий. Для недопущения завоза оспы обезьян на территорию России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022