В Госдуме нашли способ ускорить строительство жилья

В Госдуме предложили меры для ускорения строительства жилья. Для этого следует установить четкие сроки выдачи проектного финансирования — 30 дней с момента открытия эскроу-счета — плюс предусмотреть наказание для банков за нарушение правил.

На этапе выбора банка для проектного финансирования девелоперам представляют предварительные условия кредитного соглашения. Но затем банки имеют право менять параметры договора в одностороннем порядке, зачастую — кардинально, сказано в письме первого зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева в Центробанк. С копией документа ознакомились «Известия».

Парламентарий предложил «регламентировать, что параметры кредитной линии должны совпадать с исходными договоренностями или отклонения от исходных данных носили бы нормативный характер».

Кроме того, деньги дольщиков начинают поступать на эскроу-счета после их открытия — до подписания кредитного соглашения. То есть банки пользуются средствами, но девелоперам выдают деньги позже.

«Банки начинают менять условия, требовать излишние документы для открытия финансирования, намеренно затягивают рассмотрение документов и откладывают проведение кредитных комитетов, что напрямую влияет на строки строительства. В итоге заложниками ситуации становятся и застройщики, и дольщики», — сказано в обращении депутата.

Также там упоминается, что банки по уже принятым решениям могут выставлять заградительные барьеры, которые не позволяют проводить проектное финансирование.

Кошелев предложил установить жесткие сроки заключения кредитного соглашения и выдачи средств — например, не позднее 30 дней после открытия эскроу-счета и предоставления девелопером документов, подтверждающих целевое расходование средств. А также определить ответственность кредитных организаций за нарушение сроков.

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