Дело возбудили по факту гибели рабочего на юге Москвы

Следователи в Москве возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего. Об этом в среду, 25 мая, сообщается на сайте столичного ГСУ СК России.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

ЧП произошло днем в среду, 25 мая, во время выполнения ремонтных работ на объекте, расположенном на Чертановской улице. Произошло обрушение стены, в результате чего на месте от полученных травм погиб рабочий 1972 года рождения, пишет сайт kp.ru.

Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Устанавливаются лица, допустившие нарушение установленных действующим законодательством правил безопасности при ведении работ. Назначены необходимые судебные экспертизы, уточняет РИАМО.