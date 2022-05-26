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В центре «Вектор» рассказали об изучении обезьяньей оспы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В центре «Вектор» изучают вирус обезьяньей оспы и в течение недели–двух рассчитывают определить, связано ли его необычное распространение с мутациями патогена. Об этом в интервью «Известиям» рассказал руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

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«Надо понять, является ли передача инфекции от человека к человеку просто стечением обстоятельств или что-то произошло с вирусом такое, что он начинает разгоняться. Пока у нас нет данных или указаний на то, что вирус резко поменялся. Возможно, так карты легли, что заболело столько людей. Посмотрим», — сказал вирусолог.

Однако пока бояться нечего, заверил он. В стране сделано всё, чтобы встретить инфекцию во всеоружии, заверил эксперт.

«Меры нужны простые, и все распоряжения уже руководством даны. Во-первых, конечно же, осуществляется контроль за въезжающими из регионов Западной Африки и бассейна реки Конго. Отдельно мы обращаем внимание на людей, которые демонстрируют признаки инфекционных заболеваний при пересечении границы либо сразу после возвращения из двух этих африканских регионов», — сказал Семенов.

Он уточнил, что эпидемиологи и вирусологи насторожились, привели себя в повышенную готовность даже несмотря на то, что они и «не расслаблялись в последние года три».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«За 1-2 недели ученые выяснят, мутировал ли вирус обезьяньей оспы»

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