Фигуранта по делу о покушении на Соловьева задержали в Москве

В Москве задержали проходившего по делу о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева националиста Дениса Волошина. Об этом 25 мая сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации источников, Волошина доставили в отдел полиции по обвинению в «дискредитации российской власти».

К настоящему времени задержанный уже находится на свободе, он отпущен под письменное обязательство являться по вызову в отдел.

Уточняется, что Волошин был задержан после того, как он скандировал нацистские кричалки в центре столицы, а также демонстрировал фашистские жесты.

29 апреля стало известно, что защита участника запрещенной на территории России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power Максима Дружинина, помещенного под стражу по подозрению в планировании убийства российского журналиста Владимира Соловьева подала жалобу на арест своего подопечного.

Двумя днями ранее корреспондент «Известий» из зала Басманного суда Москвы сообщил об аресте Андрея Пронского, еще одного фигуранта дела о покушении на тележурналиста до 25 июня. Кроме того, ранее по делу о покушении на Владимира Соловьева были арестованы Владимир Беляков, Василий Стрижаков, Василий Степанов.

По данным «Известий», всего злоумышленников, планировавших покушение на Соловьева, было шестеро.

25 апреля Следственный комитет РФ сообщил, что в ходе обысков у злоумышленников были изъяты самодельное взрывное устройство, восемь самодельных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, наркотики и др. Они планировали подорвать машину журналиста в Москве.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России заявил, что подготовка убийств российских журналистов — это террор. Глава государства отметил, что поскольку Запад проиграл на информационном поле, то перешел к террору, к подготовке убийств российских журналистов.

При этом сам Соловьев заявил, что не знал о планирующемся на него покушении. Он подчеркнул, что ранее до него доходили лишь разные слухи.