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Российские компании отказываются от моратория на банкротство

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Фото: depositphotos.com/Voyagerix
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Более 5 тыс. юридических и физических лиц с 1 апреля по 23 мая этого года отказались от моратория на банкротство. Соответствующие заявления опубликованы на сайте единого реестра сведений о деятельности юрлиц и ИП «Федресурс».

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Мораторий был введен с апреля в рамках постановления правительства на всех, кроме застройщиков, чьи объекты признаны проблемными.

В «Федресурсе» пояснили, что отказы могут быть связаны с нежеланием банков кредитовать компании во время действия моратория из-за возможных невыплат со стороны бизнеса. Это подтверждает и представитель одного из подавших заявление предприятий. О проблеме знают в «Опоре России». Ее президент Александр Калинин уточнил, что банки не выдают новые займы, а также не возобновляют уже действующие кредитные линии.

В Минэке подчеркивают, что количество случаев выхода из-под моратория составляет менее 1% попадающих под его действие лиц. В то же время в министерстве не исключают, что механизм может быть изменен — в настоящее время проводится обсуждение реформы положений о моратории с участием заинтересованных лиц.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Список на исключение: компании отказываются от моратория на банкротство

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