ФК «Рома» победил в первом в истории розыгрыше Лиги конференций

Итальянский футбольный клуб «Рома» обыграл нидерландский «Фейеноорд» в финальном матче Лиги конференций. Встреча прошла в среду, 25 мая, на арене «Комбетаре» в Тиране.

В финале нового еврокубка команда из Рима победила голландский «Фейеноорд» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 32-й минуте матча забил Николо Дзаньоло.

В первой половине травму получил полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, его сразу заменили.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью стал первым тренером в истории, который выигрывал финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Ранее он с «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы, а с «Интером» и «Порту» — Лигу чемпионов.

16 мая сообщалось, что руководство российского футбола рассматривает возрождение Кубка премьер-лиги в формате, напоминающем Лигу чемпионов. Первенство может появиться во внутреннем календаре в сезоне-2022/23, в случае если в высшем дивизионе останутся 16 клубов.