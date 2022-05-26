Появились кадры с тренировок Хлебникова и Мохнаткина перед боем

Съемочная группа «Известий» побывала на открытых тренировках бойца поп-ММА Брюса Хлебникова, призера чемпионата Европы по боевому самбо Михаила Мохнаткина и боксера Алексея Тищенко перед предстоящим 27 мая турниром в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Так, на кадрах видно, что Хлебников в преддверии боя с мастером спорта по боксу Павлом Шульским усиленно работает с боксерской грушей.

В свою очередь боец смешанного стиля Михаил Мохнаткин устроил спарринг с партнером.

Алексей Тищенко перед поединком с экс-чемпионом мира по версии WBA Неомаром Сермено предпочел боксировать с невидимым противником.

Он пояснил корреспонденту «Известий», что мотивацией для него в настоящий момент являются новые вызовы.

24 мая Михаил Мохнаткин на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ» высказался о предстоящем поединке против другого россиянина Ивана Штыркова, отметив, что предложение о поединке с оппонентом ему показалось интересным.

Ранее, 19 мая, Брюс Хлебников дал обещание нокаутировать мастера спорта и звезду кулачных боев Top Dog Павла Шульского. Он подчеркнул, что привык в жизни завышать планку.

Двумя днями ранее чемпион России по армейскому рукопашному бою (АРБ) Эльдар Кенкерли заявил «Известиям», что Брюс Хлебников не имеет такой боксерской базы, которая есть у Шульского.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Папин VS Прашович» пройдет 27 мая в Омске. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 22:00 (по мск) и 01:00 (Омск).

Мохнаткин сойдется со Штырковым в соглавном бою вечера. Брюс Хлебников встретится на ринге с мастером спорта по боксу Павлом Шульским.

Кроме того, на профессиональном ринге дебютирует двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008), чемпион мира, Европы и России по боксу Алексей Тищенко. Его соперником станет Неомар Сермено — бывший чемпион мира по версии WBA.