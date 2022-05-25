Жители Светлодарска обрадовались освобождению города от националистов

Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин в среду, 25 мая, поговорил с жителями Светлодарска, освобожденного от украинских националистов.

Население радо освобождению города от вооруженных сил Украины (ВСУ) и рассчитывает вскоре наладить мирную жизнь при содействии РФ и ДНР. Люди опасаются возвращения националистов, но российские военные обещают не оставлять город без защиты.

«Ждем тишины, ждем спокойствия. Уже так надоело это все. Дети наши там (в ДНР — Ред.), помочь нам некому», — поделилась местная жительница Алина Григорьевна. Также у многих светлодарцев родственники живут в России.

Ранее в этот день съемочная группа «Известий» запечатлела празднование в связи с освобождением Светлодарска от бойцов ВСУ. Появление россиян в городе местные жители отметили за накрытыми столами прямо на улице.

24 мая в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что Вооруженные силы РФ и народная милиция ДНР взяли под оперативный контроль город Светлодарск, ведется зачистка. Отмечалось, что полностью под контролем ДНР находится поселок Мироновский в пригороде Светлодарска.

Ранее в тот же день мэр города Дебальцево Игорь Захаревич сообщил, что на здании светлодарской администрации поднят флаг России.

Светлодарск находится в 18 км к северу от Дебальцева. С лета 2014 года контролировался Киевом. В Светлодарске расположена одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите мирных жителей ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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