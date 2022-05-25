Правительство РФ временно разрешило направлять газ с «Ямал СПГ» в адрес Gazprom Marketing & Trading

Правительство РФ подписало постановление, согласно которому поставки сжиженного природного газа с «Ямал СПГ» в адрес Gazprom Marketing & Trading Singapore разрешаются на 90 календарных дней. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Распоряжение отменило запрет на соответствующие поставки, установленный пунктом два указа президента РФ от 3 мая 2022 года № 252 и постановлением кабинета министров.

Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.

11 мая российское правительство утвердило список из более тридцати иностранных компаний, с которыми нельзя заключать сделки, исполнять перед ними обязательства по совершенным сделкам и проводить финансовые операции в их пользу. Эти запреты были установлены 3 мая указом президента РФ Владимира Путина.

Перечень был составлен в качестве ответных мер на антироссийские санкции со стороны Запада, туда вошли бывшие европейские «дочки» «Газпрома», трейдеры и операторы подземных хранилищ газа: , Gazprom Marketing & Trading USA Inc, Gazprom Schweiz AG, Gazprom Germania GmbH, Vemex, Wingas, EuRoPol GAZ.

С 1 апреля «Газпром» прекратил сотрудничество с такими европейскими компаниями, как Gazprom Germania, Gazprom NGV Europe, Wingas, Astora, Gazprom Marketing&Trading, Vemex и др.