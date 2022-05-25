Реклама
Прямой эфир
Мир
Жители Светлодарска обрадовались освобождению города от националистов
Мир
В Херсонской и Запорожской областях начали перевод машин на номера РФ
Мир
Госдеп призвал не отключать Россию от интернета
Мир
Захарова заявила о разработке Россией ответных мер на санкции США
Мир
Вучич заявил о невозможности ввода санкций против России
Мир
СМИ узнали о неофициальном черном списке вооружений НАТО для Киева
Мир
США включили россиян в санкционный список по Ирану
Мир
В Британии на фоне инфляции увеличилось число магазинных краж
Мир
Основатель Twitter Дорси покинул совет директоров социальной сети
Мир
Минобороны РФ призвало ВОЗ и МККК возобновить поставки медикаментов в Донбасс
Мир
Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до 30 сентября
Сюжет:

Правительство РФ временно разрешило направлять газ с «Ямал СПГ» в адрес Gazprom Marketing & Trading

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство РФ подписало постановление, согласно которому поставки сжиженного природного газа с «Ямал СПГ» в адрес Gazprom Marketing & Trading Singapore разрешаются на 90 календарных дней. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Нефтесервис под гнетом санкций: как отрасль решает проблему импортозамещения
Насколько индустрия готова к новым вызовам

Распоряжение отменило запрет на соответствующие поставки, установленный пунктом два указа президента РФ от 3 мая 2022 года № 252 и постановлением кабинета министров.

Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.

11 мая российское правительство утвердило список из более тридцати иностранных компаний, с которыми нельзя заключать сделки, исполнять перед ними обязательства по совершенным сделкам и проводить финансовые операции в их пользу. Эти запреты были установлены 3 мая указом президента РФ Владимира Путина.

Перечень был составлен в качестве ответных мер на антироссийские санкции со стороны Запада, туда вошли бывшие европейские «дочки» «Газпрома», трейдеры и операторы подземных хранилищ газа: , Gazprom Marketing & Trading USA Inc, Gazprom Schweiz AG, Gazprom Germania GmbH, Vemex, Wingas, EuRoPol GAZ.

С 1 апреля «Газпром» прекратил сотрудничество с такими европейскими компаниями, как Gazprom Germania, Gazprom NGV Europe, Wingas, Astora, Gazprom Marketing&Trading, Vemex и др.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022