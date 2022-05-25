Захарова заявила о разработке Россией ответных мер на санкции США

Россия разрабатывает комплекс ответных мер на санкции США, заявила 25 мая пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова.

Захарова уточнила, что пока не может раскрыть суть разрабатываемых рестрикций, поскольку в настоящее время они согласовываются со всеми ответственными сторонами.

«Мы сейчас разрабатываем комплекс [ответных] мер, уже есть первое понимание, но без согласования со всеми заинтересованными сторонами я бы не хотела об этом говорить», — сказала она в эфире Первого канала.

Ранее в этот день Захарова заявляла, что Москва ответит на возможные недружественные действия в отношении российских СМИ в англосаксонских странах. Ряд мер, по ее словам, возможно, будет асимметричен.

Прежде дипломат сообщала, что российские власти намерены закрыть московский корпункт канадской телерадиовещательной корпорации CBC в ответ на недружественные действия Канады. Представитель дипведомства дала понять, что российская сторона отреагирует на каждый подобный случай.

24 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о зеркальных ответных мерах на запрет российских СМИ за рубежом. В соответствии с его проектом, генеральный прокурор РФ и его заместители наделяются полномочиями по «запрету на территории РФ деятельности иностранного СМИ при установлении факта принятия враждебных решений иностранными государствами в отношении российских СМИ, распространяемых за рубежом».

Кроме того, работа зарубежных СМИ на территории России может быть остановлена и в случае распространения ими информации, направленной на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

О том, что комиссия Госдумы разработала этот законопроект, стало известно 5 апреля. Как заявил тогда глава комиссии нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, российские СМИ массово подвергаются блокировке и дискриминации за рубежом.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, ввели санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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