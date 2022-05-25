Путин предложил увеличить размер пенсии для неработающих пенсионеров на 10%

С 1 июня в России пенсии неработающим пенсионерам будут повышены на 10%. Такое поручение дал 25 мая президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По его словам, с 1 января текущего года страховые пенсии для неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6% (в среднем до 18 521 рубля).

«Таким образом, прирост размера их пенсий к уровню прошлого года составит 19,5%»,— заявил российский лидер, добавив, что это выше уровня инфляции.

Глава Минтруда Антон Котяков в ходе заседания уточнил, что решение об индексации пенсий позволит увеличить выплаты 35 млн пенсионеров, а средний размер пенсии достигнет 19 360 рублей.

Также на 10% будут увеличены МРОТ и прожиточный минимум, рассказал Путин.

«С 1 июня этого года на 10% вырастет и прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 12 919 рублей. С первого июня текущего года на 10% будет повышен минимальный размер оплаты труда до 15 278 рублей в месяц»,— сказал президент РФ.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Известиями» прокомментировала принятые Путиным меры по поддержке населения. По ее словам, они будут способствовать снижению бедности в стране.

9 мая министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что правительство России представило президенту предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и МРОТа. Он заявил, что такие меры позволят снизить показатель бедности в стране. При этом, уточнил министр, есть несколько вариантов параметров дополнительной индексации.

В марте глава государства призвал правительство разработать меры повышения МРОТа, прожиточного минимума, пенсий, зарплат бюджетников и предоставить предложения до 20 апреля. Тогда же он заявил, что все социальные выплаты, включая пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время. Российский лидер подчеркнул, что данная задача носит не только экономический характер, но и «является вопросом социальной справедливости».