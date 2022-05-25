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Военкор «Известий» показал работу ПТРК на авдеевском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов в среду, 25 мая, показал работу противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

На кадрах видно, как наводчик установил ПТРК в окопе и прицеливается. Видно укрытие военных.

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Что происходит в ДНР и ЛНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

Сразу после выстрела от отдачи ПТРК в камеру журналиста летят песок и камни.

Ранее в среду Северьянов показал затопленный националистами Украины корабль «Донбасс». По его словам, корабль считался флагманом военно-морских сил страны на Азовском море.

23 мая Северянов показал процесс разминирования пляжа недалеко от порта Мариуполя. Во время съемки один из саперов обнаружил подозрительный предмет, группа ушла в укрытие, а на пляже установили красный флажок. Оказалось, что обнаружен неразорвавшийся снаряд.

11 апреля сообщалось о минировании азовцами (в отношении нацгруппировки «Азов» в РФ возбуждены уголовные дела) подступов к порту Мариуполя.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планов по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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