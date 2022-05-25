Основатель Twitter Дорси покинул совет директоров социальной сети

Основатель и экс-глава Twitter Джек Дорси ушел из совета директоров социальной сети. Об этом 25 мая было объявлено на ежегодном собрании акционеров компании.

Собрание акционеров проходило на фоне обсуждаемой покупки Twitter предпринимателем Илоном Маском, который предложил за него $44 млрд, но на данный момент решил приостановить сделку. Как пояснил миллиардер, он ждет подтверждающую информацию о том, что спам-аккаунты и фальшивые учетные записи составляют менее 5% пользователей соцсети.

О дальнейших планах Дорси неизвестно. В настоящее время он управляет компанией Block, которой принадлежат платежная система Square, сервис денежных переводов Cash App и музыкальный стрим-сервис Tidal.

Дорси покинул пост гендиректора в ноябре прошлого года. Его место занял технический директор Twitter Параг Агравал, который работает в компании больше 10 лет. Приказ о назначении вступил в силу 29 ноября.

25 апреля стало известно, что Маск согласовал покупку Twitter за $44 млрд, после закрытия сделки соцсеть станет непубличной компанией. До этого изобретатель признал, что целью покупки социальной сети стало его желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание.

Основатель Twitter Джек Дорси поддержал приобретение компании Маском. Он выразил сожаление, что сеть микроблогов, будучи публичной компанией, фактически принадлежала инвесторам и рекламодателям. Он подчеркнул, что Twitter должен быть «не компанией, а общественным благом».