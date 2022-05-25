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Основатель Twitter Дорси покинул совет директоров социальной сети

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Фото: Global Look Press/Fabian Sommer/dpa
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Основатель и экс-глава Twitter Джек Дорси ушел из совета директоров социальной сети. Об этом 25 мая было объявлено на ежегодном собрании акционеров компании.

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Собрание акционеров проходило на фоне обсуждаемой покупки Twitter предпринимателем Илоном Маском, который предложил за него $44 млрд, но на данный момент решил приостановить сделку. Как пояснил миллиардер, он ждет подтверждающую информацию о том, что спам-аккаунты и фальшивые учетные записи составляют менее 5% пользователей соцсети.

О дальнейших планах Дорси неизвестно. В настоящее время он управляет компанией Block, которой принадлежат платежная система Square, сервис денежных переводов Cash App и музыкальный стрим-сервис Tidal.

Дорси покинул пост гендиректора в ноябре прошлого года. Его место занял технический директор Twitter Параг Агравал, который работает в компании больше 10 лет. Приказ о назначении вступил в силу 29 ноября.

25 апреля стало известно, что Маск согласовал покупку Twitter за $44 млрд, после закрытия сделки соцсеть станет непубличной компанией. До этого изобретатель признал, что целью покупки социальной сети стало его желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание.

Основатель Twitter Джек Дорси поддержал приобретение компании Маском. Он выразил сожаление, что сеть микроблогов, будучи публичной компанией, фактически принадлежала инвесторам и рекламодателям. Он подчеркнул, что Twitter должен быть «не компанией, а общественным благом».

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