Минобороны РФ призвало ВОЗ и МККК возобновить поставки медикаментов в Донбасс

Россия призывает Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Международный комитет Красного Креста (МККК) возобновить регулярные поставки медикаментов в республики Донбасса. Об этом 25 мая сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, МККК под предлогом якобы нестабильной обстановки в Донбассе прекратил поставки в медучреждения Донецкой и Луганской народных республик жизненно важных лекарств, изделий для проведения диагностики и специфического лечения больных с ослабленной иммунной системой, хроническими инфекционными и эндокринными заболеваниями.

«В результате этого более 12 тыс. пациентов в ближайшие месяцы останутся без необходимой квалифицированной помощи, что приведет к увеличению количества новых случаев заболеваний и смертности», — отметил Мизинцев.

О прекращении поставок препаратов организациями стало известно накануне. Как следует из документов, которые есть в распоряжении «РИА Новости», речь идет о лекарствах для больных диабетом, СПИДом и туберкулезом.

Медработники спрогнозировали высокую вероятность дефицита лекарств, необходимых жителям для выживания. В списке таких препаратов, в частности, значится инсулин.

В беседе с «Известиями» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал такое решение ВОЗ и МККК античеловеческим. Депутат считает, что подобные действия были приняты под давлением США.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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