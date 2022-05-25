Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до 30 сентября

Американцам разрешили совершать финансовые операции для уплаты налогов, сборов и импортных пошлин в России до 30 сентября 2022 года. Министерство финансов США 25 мая выпустило соответствующую генеральную лицензию.

Отмечается, что данный регламент касается как юридических, так и физических лиц.

Также они уполномочены «приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрацию или сертификаты при условии, что такие операции необходимы для их деятельности в Российской Федерации, до 00:01 по восточному времени (07:00 мск) 30 сентября 2022 года».

Кроме того, согласно генлицензии, не разрешается «дебетование находящихся на балансе финансового учреждения США» счетов Центробанка, Фонда национального благосостояния ФНБ, Минфина РФ.

6 апреля представитель американской администрации высокого ранга рассказал журналистам, что США вводят запрет на новые инвестиции в экономику России. Вашингтон пытается отсечь РФ доступ к долларам, чтобы страна не смогла могла обслуживать внешний долг, добавил он.

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев прокомментировал введение санкций США в отношении банков России, отметив, что это лишний раз подчеркивает ненадежность западной финансовой системы. Он уточнил, что данные ограничительные меры заставляют задуматься, не будут ли подобные санкции применены в отношении других государств.

В то же время президент США Джо Байден сделал заявление, что один год американских санкций против России способен свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет. Он уточнил, что американская сторона собирается «задушить возможность российской экономики развиваться на грядущие годы».

28 февраля минфин США запретил осуществлять операции с ЦБ РФ, Минфином и Фондом национального благосостояния. Отмечалось, что ограничительные меры не позволят Центральному банку России использовать свои международные резервы, чтобы подорвать влияние санкций США.

Ранее, 24 февраля, в министерстве финансов США сообщили, что глава государства ввел санкции против пяти российских банков, в числе которых Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и Альфа-банк.

Санкции Вашингтон начал вводить после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Ранее, 21 февраля, Пушилин и Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Соответствующие указы были подписаны вечером того же дня.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».