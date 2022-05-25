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В России стартовал молодежный форум «Экосистема. Устойчивое развитие»

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Фото: IZ.RU
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Первый этап Всероссийского молодежного форума «Экосистема. Устойчивое развитие» стартовал 24 мая в Череповце.

Сотни активистов очно примут участие в форуме, более 3 тыс. — в онлайн-формате. В частности, темами дискуссии станут воплощение «зеленых» проектов промышленных гигантов, безопасной переработки мусора, а также устройство современных городов.

Притом лучшие проекты форума получат гранты от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) по 1,5 млн рублей.

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«Сам факт того, что ребята, которые приехали — многие сотни со всей страны — впервые в Вологодскую область, именно в эту точку. И они видят, что так можно: можно быть крупнейшим металлургическим предприятием или предприятием по производству минеральных удобрений и при этом дружественно относиться к окружающей среде», — сказал начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Второй этап форума впервые пройдет на Камчатке осенью.

Ранее, 15 мая, сообщалось, что в Якутске 27–30 сентября состоится IV Северный форум по устойчивому развитию. В рамках мероприятия эксперты обсудят использование возобновляемых источников энергии и ESG-трансформацию в Арктике. В частности, особое значение будет придаваться экологически чистой энергии, широкому применению возобновляемых источников, щадящему режиму добычи полезных ископаемых.

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