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СК зафиксирует данные обстрела украинскими силовикам села в Белгородской области

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Фото: РИА Новости/Олег Гончаренко
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Следственный комитет России (СКР) зафиксирует данные обстрела украинскими силовикам села Журавлевка Белгородской области. Об этом ведомство сообщило 25 мая в Telegram.

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«Следствие примет меры к установлению представителей украинских вооруженных формирований, причастных к этому преступлению, для привлечения их к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Об обстреле села Журавлевка со стороны Украины стало известно ранее в этот день. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, один житель получил глубокое осколочное ранение. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. В результате инцидента повреждены 10 домовладений.

В этот же день глава области сообщил о продлении «желтого» уровня террористической опасности в регионе до 9 июня. Впервые он был введен 11 апреля. С тех пор «желтый» уровень продлевали каждые две недели из-за провокаций с украинской стороны.

Приграничные села Белгородской области неоднократно подвергались обстрелам. 19 мая СКР возбудил уголовное дело по факту обстрела села Безымено 17 мая. 18 мая в белгородском селе Солохи 19 домов получили повреждения в результате обстрела ВСУ.

Ранее обстрелы были зафиксированы и в населенных пунктах других приграничных регионов России. «Желтый» уровень террористической опасности так же действует в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Брянской, Курской и в двух районах Воронежской области.

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