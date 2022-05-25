СК зафиксирует данные обстрела украинскими силовикам села в Белгородской области

Следственный комитет России (СКР) зафиксирует данные обстрела украинскими силовикам села Журавлевка Белгородской области. Об этом ведомство сообщило 25 мая в Telegram.

«Следствие примет меры к установлению представителей украинских вооруженных формирований, причастных к этому преступлению, для привлечения их к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Об обстреле села Журавлевка со стороны Украины стало известно ранее в этот день. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, один житель получил глубокое осколочное ранение. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. В результате инцидента повреждены 10 домовладений.

В этот же день глава области сообщил о продлении «желтого» уровня террористической опасности в регионе до 9 июня. Впервые он был введен 11 апреля. С тех пор «желтый» уровень продлевали каждые две недели из-за провокаций с украинской стороны.

Приграничные села Белгородской области неоднократно подвергались обстрелам. 19 мая СКР возбудил уголовное дело по факту обстрела села Безымено 17 мая. 18 мая в белгородском селе Солохи 19 домов получили повреждения в результате обстрела ВСУ.

Ранее обстрелы были зафиксированы и в населенных пунктах других приграничных регионов России. «Желтый» уровень террористической опасности так же действует в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Брянской, Курской и в двух районах Воронежской области.