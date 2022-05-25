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Корреспондент «Известий» оказался в эпицентре артиллерийского боя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент телеканала «Известия» Станислав Григорьев в среду, 25 мая, оказался эпицентре артиллерийского боя и успел укрыться от мощного удара со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

Журналист показывал, как военнослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР) обстреливают позиции ВСУ из минометов. Он отметил, что после обстрела надо обязательно покинуть место, откуда велся огонь, так как украинские силовики могут ответить.

ВС РФ уничтожили цеха завода «Мотор Сич». Спецоперация в Донбассе 25 мая
Что происходит в ДНР и ЛНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

Спустя несколько минут на месте съемки раздались звуки разрывов снарядов.

«Это они огрызаются», — ответили на вопрос журналиста российские военные.

Ранее в среду Григорьев показал минометный бой бойцов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с вооруженными силами Украины. На видеокадрах видно, как бойцы подносят боеприпасы, заряжают артиллерийское орудие и производят выстрелы.

Также 25 мая военный корреспондент «Известий» Денис Кулага побывал на западной границе города Попасная, где в данный момент союзные войска, а также народная милиция ЛНР движутся напрямую к рубежам ДНР. Он показал, как военная техника бойцов движется по дороге, соединяющей Попасную с Бахмутом.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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