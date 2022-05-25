Кулеба заявил об отсутствии предварительных условий для переговоров с Россией

У Киева нет предварительных условий для возобновления переговоров с Россией. Об этом заявил в среду, 25 мая, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«У нас нет каких-либо предварительных условий для возобновления дипломатических переговоров с Россией», — сказал Кулеба на пресс-конференции.

По его словам, украинцам эмоционально тяжело садиться за стол переговоров с Москвой, но они якобы готовы контролировать свои эмоции, если это поможет «восстановить мир и территориальную целостность страны».

Накануне президент Украины Зеленский заявил, что Киев возобновит переговоры с Москвой только после того, как РФ вернет Украине территории, утраченные с 24 февраля. Незадолго до этого он сообщил, что единственный российский политик, с которым он готов встретиться, — это президент РФ Владимир Путин.

В ответ заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко назвал заявления украинского политика неконструктивными. Также он отметил, что Россия сомневается в искренности желания Киева найти мирное разрешение ситуации.

Ранее, 22 мая, глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о замораживании переговоров по инициативе Киева. Он подчеркнул, что главы государств должны встречаться для того, чтобы достигнуть финальных договоренностей и подписать документы. Месяц назад российская сторона передала проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован, однако, как добавил Мединский, ответа так и не получила.

До этого, 17 мая, замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть украинский конфликт, рассчитывая «нанести урон и измотать Россию». При этом российская сторона подчеркивала готовность вести диалог с Киевом, если он решит вернуться к переговорам.

С начала спецоперации по защите Донбасса стороны провели четыре очные встречи. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще и 29 апреля — в Стамбуле. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Позднее Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых предварительных договоренностей.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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