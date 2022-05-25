Улицу Волжскую капитально отремонтируют в Красноярске

В Красноярске до конца 2022 года планируют капитально отремонтировать улицу Волжскую. Об этом рассказал глава администрации Кировского района Александр Митрошкин.

По его словам, в первую очередь подрядчик расширит проезжую часть и уложит два новых слоя асфальта. Также рабочие заменят бордюрный камень и обновят системы освещения.

Вдоль дороги специалисты установят иллюминацию, аналогичную подсветке на проспекте Мира, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

В ближайшее время власти намерены найти подрядную организацию. Точные сроки начала работ пока неизвестны.