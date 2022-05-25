Военкор «Известий» показал укрепления ВСУ в жилых районах городов ЛНР

Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин в среду, 25 мая, показал на видео укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ), построенные в жилых кварталах поселка Новотошковский Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Укрепления создаются киевскими силовиками именно в жилой зоне. Вот это — детский сад», — показал он разрушенное здание.

Рядом стоят жилые дома. По словам Зименкина, когда в поселке находились украинские подразделения, то здания были целыми. После того, как ВСУ отошли от города, начались обстрелы поселка из артиллерии и танков.

«Когда они уходили, они грабили, увозили машинами всё», — рассказал боец ЛНР.

После выхода ВСУ по поселкам начинаются обстрелы, подчеркнул он.

Как добавил журналист, словами очень сложно описать разрушения, которые оставляют ВСУ после себя.

Накануне Зименкин показал разграбленные украинскими боевиками квартиры в поселке Новотошковский. Украинские националисты оставили боеприпасы, на этажах были гранатометы, везде россыпи снарядов и гранат. Жилой многоквартирный дом разграблен и разрушен.

В этот же день Зименкин побывал в разбитом укрепрайоне ВСУ около Новотошковского.

18 мая журналист был в поселке Воеводовка, который находится на линии соприкосновения в ЛНР. Населенный пункт оказался всего в 1,5 км от места, где продолжаются бои. Корреспонденту удалось пообщаться с местными жителями, которые рассказали об обстрелах ВСУ и гибели знакомых.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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