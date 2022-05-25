Газ с «Ямал СПГ» разрешили поставлять в адрес Gazprom Marketing & Trading

Правительство РФ разрешило поставки сжиженного природного газа с «Ямал СПГ» в адрес Gazprom Marketing & Trading Singapore. Соответствующее распоряжение 25 мая подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правовой информации.

«Разрешить совершение действий, запрет которых установлен пунктом 2 указа президента РФ от 3 мая 2022 года № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» и постановлением правительства РФ <…> и которые связаны с поставками открытым акционерным обществом «Ямал СПГ» Yamal Trade Pte. Ltd. сжиженного природного газа в пользу Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd», — говорится в распоряжении.

Разрешены поставки на срок 90 календарных дней.

Ранее, 11 мая, правительство РФ утвердило перечень иностранных компаний, которые попали под ответные санкции России. В список вошла 31 компания из Германии, Франции, других стран Евросоюза, а также США и Сингапура. В том числе под санкции попала компания Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd.

Согласно распоряжению, с такими компаниями нельзя заключать сделки, исполнять перед ними обязательства по совершенным сделкам, проводить финансовые операции в их пользу. Кроме того, запрещены сделки, предусматривающие совершение платежей и операций с ценными бумагами с участием или в пользу таких компаний.

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