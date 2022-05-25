СМИ рассказали о неловкой ситуации во время визита Байдена в Японию
Премьер-министр Японии Фумио Кисида попал в неловкую ситуацию из-за поведения президента США Джо Байдена на саммите по безопасности QUAD в Токио. Об этом сообщила 25 мая китайская газета Global Times.
Издание опубликовало фотографии, на которых американский лидер общается с премьер-министрами Австралии и Индии Энтони Альбанезе и Нарендрой Моди, но игнорирует японского лидера. Кисида стоял в стороне от группы трех политиков.
«Посмотрите, как Штаты относятся к Кисиде», — говорится в подписи к снимку.
По мнению китайских обозревателей, чем больше Япония будет лезть в маленькие клики, возглавляемые США, тем больше будет позориться.
Лидеры Японии, США, Индии и Австралии, входящие в четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD), провели в Токио второй личный саммит. «Четверка» традиционно выдвинула ряд инициатив, имеющих откровенную антикитайскую направленность.