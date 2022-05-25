Турция призвала Финляндию и Швецию выполнить условия для вступления в НАТО

Официальный представитель, главный советник президента Турции Ибрагим Калым заявил, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО не продолжится, пока страны не выполнят требования республики. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с делегациями двух стран в Анкаре.

«Была донесена четкая позиция о том, что без удовлетворения наших опасений ни о каком процессе не может быть речи», — сказал он.

В ходе переговоров турецкая сторона представила Швеции и Финляндии данные о признанной в республике террористической организацией Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийском ответвлении.

«Мы предоставили им документы, указывающие на то, что РПК и СНС («Силы народной самообороны». — Ред.) являются террористическими организациями, которые связаны друг с другом. Мы также подняли тему экстрадиции террористов FETO (террористическая организация фетхуллахистов, которую власти Турции обвиняют в попытке госпереворота в июле 2016 года. — Ред.), из этих стран, над которой мы работаем последние десять лет», — сообщил он.

Помимо этого, Турция потребовала от Швеции и Финляндии немедленного снятия ограничений на поставку продукции оборонной промышленности, отметил Калым.

По его словам, государства заявили, что понимают опасения Турции по вопросам безопасности при членстве в Североатлантическом альянсе.

23 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары содействовать вступлению скандинавских стран в НАТО, если удастся разрешить противоречия по вопросам поддержки курдов, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

На следующий день депутат турецкого парламента Девлет Бахчели рассказал, что Североатлантический альянс должен выполнить требования Турции по вступлению в организацию Швеции и Финляндии, иначе Анкара поставит вопрос о выходе из блока. Политик заявил, что НАТО не уважает Турцию, и предложил создать альтернативу Североатлантическому альянсу для тюркских и исламских стран.

Также он обвинил Стокгольм в финансировании терроризма через Рабочую партию Курдистана и оказании ей военной помощи. Помимо этого, по мнению Бахчели, Швеция и Финляндия поддерживают движение FETO проповедника Фетхуллаха Гюлена, которое находится в оппозиции к действующей власти в Турции.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.