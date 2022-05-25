Массовую гибель рыбы зафиксировали в акватории Амура

В акватории реки Амур и озерах Хабаровского края фиксируют массовую гибель рыбы. Тревожные сообщения поступают третью неделю подряд из различных районов региона, сообщает 25 мая ИА AmurMedia.

Как рассказал председатель Всероссийского общества охраны природы, руководитель центра мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ Хабаровского края Владимир Сидоров, первое сообщение о гибели рыбы поступило из Хабаровского района. На берегу Петропавловского озера были обнаружены гниющие пресноводные.

Аналогичная информация впоследствии начала поступать из Амурска и Комсомольска-на-Амуре, сел Лидога, Славянка, Малышево и Омми, а также близ озера Хорпы. Особенно остро проблема стоит в Нанайском районе.

Уточняется, что чешуя мертвой рыбы покрыта алыми язвами. Речь идет о тушках пресноводных — толстолобике и амуре. По словам экспертов Росприроднадзора, данные признаки характерны для инфекционного заболевания. В весенне-летний период подобное уже отмечалось на дальневосточных водоемах.

Ситуация осложняется теплой погодой. На солнце рыба быстрее разлагается, что сопровождается характерным резким запахом.

«Специалисты-ихтиологи предполагают, что речная фауна пострадала из-за вспышки Аэромоноза, или по-простому брюшной водянки. Для этой болезни как раз и характерны красные пятна на чешуе. Такие вещи бывали и ранее. Скорее всего, наложилось несколько факторов: природные и техногенные. Каждый случай надо изучать», — рассказал Сидоров.

24 мая ситуация обсуждалась на коллегии краевого минприроды. Специалисты Росприроднадзора, экологи и представители Всероссийского общества охраны природы взяли образцы рыбы и пробы воды. Материал передан в Институт водных и экологических проблем ДО РАН для изучения. К выяснению масштабов возможной экологической катастрофы также подключились надзорные органы.

Если выяснится, что причиной массовой гибели биоресурсов была инфекция, то тушки захоронят. При техногенном характере вреда будет организован поиск лиц, допустивших сброс вредных веществ в реки и озера.