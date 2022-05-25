При обстреле села в Белгородской области повреждено десять домов

Десять домовладений повреждены при обстреле со стороны Украины села Журавлевка в Белгородской области. Об этом сообщил в среду, 25 мая, губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным от главы Белгородского района Владимира Перцева, сегодня при обстреле повреждено 10 домовладений», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что всего за время обстрелов Журавлевки и Нехотеевки повреждено 82 строения и 41 транспортное средство. Восстановительные работы, по его словам, проводить пока невозможно, так как обстрелы территории продолжаются.

В четверг заместители губернатора планируют выехать на место, чтобы сделать подомовой обход и зафиксировать разрушения.

Об обстреле села Журавлевка со стороны Украины сообщалось ранее в этот день. Пострадал один житель, ему была оказана медицинская помощь.

В этот же день губернатор сообщил о продлении «желтого» уровня террористической опасности в Белгородской области до 9 июня. Впервые он был введен в регионе 11 апреля. С тех пор «желтый» уровень продлевали каждые две недели из-за украинских провокаций.

Приграничные с Украиной села Белгородской области после начала спецоперации РФ неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны.

18 мая обстрелу подверглось село Солохи. В результате обстрела пострадал один человек, получили повреждения 19 домов, из них 14 — повторно. Днем ранее было обстреляно белгородское село Безымено, повреждения получила линия электропередачи.

На фоне участившихся обстрелов главы ряда регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности. С 11 апреля он был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской и в двух районах Воронежской области.