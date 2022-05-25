Путин поручил повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10%

В России будут на 10% повышены пенсии неработающим пенсионерам, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин 25 мая на заседании президиума Госсовета.

Так, МРОТ вырастет до 15 279 рублей в месяц. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, повышение минимального размера оплаты труда позволит увеличить зарплату примерно 4 млн россиян.

Кроме того, повысят размер прожиточного минимума, в среднем по стране он составит 13 919 рублей. В то же время средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 19 360 рублей.

«Мы всегда должны смотреть в будущее, на шаг вперед, и выстраивать свою работу, опираясь на приоритеты, которые уже обозначены. А наш ключевой и неизменный приоритет — рост благосостояния и качества жизни граждан», — подчеркнул российский лидер.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Известиями» заявила, что принятые президентом меры по поддержке населения будут способствовать снижению бедности в стране. По ее мнению, благодаря этому решению в России не будет допущено раскручивание инфляции, удастся оказать поддержку неработающим пенсионерам, а повышение МРОТа коснется большого количества трудящихся россиян.

В этот же день газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что правительство РФ согласовало индексацию МРОТа, страховых пенсий, прожиточного минимума на 10%.

27 апреля, выступая перед Советом законодателей, Путин анонсировал индексацию социальных пособий, пенсий и зарплат бюджетников. До этого, 16 марта, глава государства дал поручения правительству представить соответствующие предложения.