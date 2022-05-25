Реклама
Прямой эфир

Путин поручил повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10%

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России будут на 10% повышены пенсии неработающим пенсионерам, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин 25 мая на заседании президиума Госсовета.

Так, МРОТ вырастет до 15 279 рублей в месяц. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, повышение минимального размера оплаты труда позволит увеличить зарплату примерно 4 млн россиян.

Путин провел заседание президиума Госсовета. Главное

Кроме того, повысят размер прожиточного минимума, в среднем по стране он составит 13 919 рублей. В то же время средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 19 360 рублей.

«Мы всегда должны смотреть в будущее, на шаг вперед, и выстраивать свою работу, опираясь на приоритеты, которые уже обозначены. А наш ключевой и неизменный приоритет — рост благосостояния и качества жизни граждан», — подчеркнул российский лидер.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Известиями» заявила, что принятые президентом меры по поддержке населения будут способствовать снижению бедности в стране. По ее мнению, благодаря этому решению в России не будет допущено раскручивание инфляции, удастся оказать поддержку неработающим пенсионерам, а повышение МРОТа коснется большого количества трудящихся россиян.

В этот же день газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что правительство РФ согласовало индексацию МРОТа, страховых пенсий, прожиточного минимума на 10%.

27 апреля, выступая перед Советом законодателей, Путин анонсировал индексацию социальных пособий, пенсий и зарплат бюджетников. До этого, 16 марта, глава государства дал поручения правительству представить соответствующие предложения.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022