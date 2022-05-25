В Евросоюзе согласовали общий регламент хранения газа

Послы стран Евросоюза достигли предварительного соглашения по общему регламенту хранения газа. Об этом в среду, 25 мая, говорится в Twitter французского председательства в ЕС.

«Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал предварительное политическое соглашение, достигнутое с Европарламентом относительно регламента хранения газа. Это важный шаг на пути к повышению безопасности поставок», — говорится в сообщении.

Ранее в мае стало известно, что объемы газа, поступающего в ФРГ через Украину, сократились за день почти на 25%, они компенсируются за счет поставок из Норвегии и Нидерландов. При этом «Газпром» заявил, что Киев оставил для транзита российского газа в Европу только один вход, из-за чего надежность газоснабжения существенно снизится.

Компания получила 10 мая официальное уведомление от «Оператора газотранспортной системы Украины» о том, что украинская сторона, «ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства», прекращает принимать газ через украинскую ГИС «Сохрановка» с 11 мая.

Через эту компрессорную станцию проходит треть объемов от транзита российского газа — до 32,6 млн куб. м в сутки.

В Киеве тогда отметили, что для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами возможен временный перенос недоступной мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа» на территории, контролируемой Украиной.

В то же время официальный представитель российского холдинга Сергей Куприянов уточнял, что в «Газпроме» не видят препятствий для продолжения транзита газа через Украину в прежнем режиме.