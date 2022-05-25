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Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиян

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Servic
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Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для граждан России и поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю проработать данный вопрос. Об этом 25 мая сообщается на сайте украинского президента.

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«Необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю», — говорится в ответе Зеленского на петицию.

Ранее Украина не раз ужесточала для россиян процесс въезда на свою территорию. Изначально пересечение границы было возможно по внутренним паспортам граждан, затем Киев разрешил въезд только по загранпаспортам.

В начале февраля в украинских СМИ появились данные, что мужчинам из России отказывают во въезде на Украину. Исключение делают лишь для тех, у кого на руках есть справка о смерти близких родственников.

В ноябре прошлого года бывший руководитель одесского отделения группировки «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещена в РФ) Сергей Стерненко призвал президента Украины вовсе запретить россиянам въезд в страну. Он создал соответствующую петицию.

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