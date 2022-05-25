В МИД РФ отвергли протест Японии из-за патрулирования самолетов России

Российские дипломаты отклонили как безосновательный и «нелепый» протест Японии из-за совместного с КНР пролета российских самолетов над Японским и Восточно-Китайским морями. Об этом 25 мая заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

При этом она отметила, что российская сторона внимательно следит за враждебной активностью нынешнего правительства Японии и оставляет за собой право в ответ принимать соответствующие меры в целях укрепления обороноспособности страны.

Захарова уточнила, что посольству РФ в Токио 24 мая был заявлен «телефонный протест».

«К сожалению, не в первый раз видим, как официальный Токио в буквальном смысле «цепляется» за эти уже ставшие традиционными тренировочные мероприятия ВС двух стран, извращает их цели и содержание и даже увязывает со специальной военной операцией России», — приводит МИД слова Захаровой.

При этом она отметила, что Япония в русле курса на ускоренное наращивание военно-политического сотрудничества с США и странами НАТО проводит вблизи российских границ «беспрецедентные по масштабу» совместные военные учения.

«Японское руководство прямо заявляет о желании подключиться к англосаксонскому военно-технологическому блоку AUKUS, изучает перспективы размещения американских ракет средней и меньшей дальности на территории своей страны и идет на другие провокационные действия, представляющие серьезный вызов и потенциальную угрозу безопасности РФ на Дальнем Востоке», — подчеркнула она.

Кроме того, по ее словам, в японском политистеблишменте также обсуждается целесообразность участия Токио в ядерных миссиях совместно с Вашингтоном.

Токио заявлен встречный протест.

Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс Воздушно-космических сил РФ и бомбардировщиков Хун-6к Военно-воздушных сил Китая провели патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями 24 мая. Оно длилось 13 часов. В Министерстве обороны рассказали, что в ходе выполнения задач самолеты действовали в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не было. Также сообщалось, что российских ракетоносцев на отдельных этапах маршрута сопровождали самолеты Южной Кореи и Японии.