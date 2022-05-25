Опубликованы кадры поражения позиций украинских бойцов на авдеевском направлении

В распоряжении «Известий» появились кадры, снятые с коптера. На них показано, как ведется объективный контроль поражения позиций украинских бойцов артиллерией на авдеевском направлении.

Видеозапись сделана еще в конце апреля, но публикуется сейчас впервые.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались спрятаться за насыпями, однако скрыться не получилось. По ним ведется прицельный огонь.

Ранее 25 мая официальный представитель Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин рассказал, что на авдеевском направлении используется тактика малых котлов. Как он объяснил, такая тактика означает отрезание какой-то части украинских войск от снабжения и помощи, которую они могут оказывать друг другу. После этого начинается психологическая, информационная, военная работа. При этом он отметил, что на севере ДНР идут самые активные боевые действия.

Днем ранее Басурин заявлял, что силы ДНР не собираются заходить в Авдеевку, но планируется перекрыть логистические пути украинских сил и начать переговоры.

23 мая заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что активные наступательные действия против ВСУ возобновились в районе Авдеевки и Красного Лимана.

Авдеевка расположена к северо-западу от Донецка. В этом районе сосредоточена одна из самых крупных группировок ВСУ в республике — именно оттуда в течение 8 лет велись обстрелы Донецка, Макеевки и Ясиноватой.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующие указы.

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