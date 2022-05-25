В Киеве рассказали о призывах Запада уступить Москве ряд территорий

Запад призывает Украину уступить России территории, это следует из посылаемых странами сигналов. Об этом 25 мая заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую повестку: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территории ради мира», — написал он в Telegram-канале.

Как он продолжил, авторы подобных идей хотят «обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей» и снова возобновить бизнес с Россией.

По словам Подоляка, у некоторых западных политиков в глазах можно прочесть желание вернуть жизнь до начала спецоперации России по защите Донбасса.

«Мы же хотим вернуть старый, довоенный образ жизни, соглашайтесь на какие-то компромиссы», — продолжил он.

Подоляк подчеркнул, что в подобных обсуждениях Украина участвовать не будет.

Ранее в среду представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Украина до сих пор не ответила на российские предложения от 15 апреля. Днем ранее Зеленский заявил, что Киев возобновит переговоры с Москвой после того, как РФ вернет Украине территории, утраченные с 24 февраля.

После этого заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко назвал заявление украинского президента неконструктивным. Также он отметил, что Россия сомневается в искренности желания Киева найти мирное разрешение ситуации.

23 мая украинский лидер сообщил, что единственный российский политик, с которым он готов встретиться, — это президент РФ Владимир Путин. Он уточнил, что встреча может состояться только при условии, что на ней будет обсуждаться прекращение боевых действий. По словам Зеленского, организация каких-либо переговоров с РФ становится всё более сложной.

22 мая глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. Он акцентировал внимание на стремлении России к решению проблемных вопросов посредством диалога, отметив, что подобная риторика подтверждалась президентом России. Однако 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

Российско-украинские переговоры проходили в четыре раунда — три в Минске и один в Стамбуле. Как уточнялось, России удалось получить от оппонента письменные предложения, подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

В середине февраля ДНР и ЛНР заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских войск. В связи с этим 21 февраля Путин, отметив критический характер ситуации в этих республиках, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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