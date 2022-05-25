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Булай назначен первым вице-президентом Федерации ММА по Москве

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Фото: t.me/mmaboxingru
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Замначальника аппарата мэра столицы Сергея Собянина Борис Булай занял пост первого вице-президента Федерации ММА по Москве. Информация об этом появилась на сайте «Спорт-Экспресса» в среду, 25 мая.

Булай будет отвечать за развитие смешанных единоборств в Подмосковье, говорится в Telegram-канале MMA RUSSIA.

В аппарате мэра Москвы Булай с августа 2021 года занимал должность заместителя руководителя. До этого назначения он также работал первым заместителем руководителя пресс-службы аппарата Собянина.

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