Булай назначен первым вице-президентом Федерации ММА по Москве

Замначальника аппарата мэра столицы Сергея Собянина Борис Булай занял пост первого вице-президента Федерации ММА по Москве. Информация об этом появилась на сайте «Спорт-Экспресса» в среду, 25 мая.

Булай будет отвечать за развитие смешанных единоборств в Подмосковье, говорится в Telegram-канале MMA RUSSIA.

В аппарате мэра Москвы Булай с августа 2021 года занимал должность заместителя руководителя. До этого назначения он также работал первым заместителем руководителя пресс-службы аппарата Собянина.