Терапевт назвала настоящей эпидемией ожирение за рубежом

Майер-терапевт, заместитель главврача оздоровительного и SPA-центра Verba Mayr в Подмосковье Инна Решетова назвала настоящей эпидемией то, что 30% населения США, Канады, Евросоюза и Японии страдают проблемой избыточного веса, а это обходится мировой экономике в $2 трлн каждый год.

Основная причина лишнего веса, как отметила специалист, — это стресс.

«Стресс — важный природный механизм, позволяющий нам выйти из опасных ситуаций. Мы реагируем на него выбросом гормонов — в том числе кортизола, который заставляет наш организм работать на «повышенных оборотах», поднимая давление и уровень сахара в крови», — объясняет Решетова в интервью «Газете.Ru», опубликованном в среду, 25 мая.

По мнению врача, обычно человеку несложно совладать со стрессом, однако если его присутствие в жизни затягивается, организм продолжает соблюдать аварийный режим.

«А он повышает чувство голода, причем выбираем в таких случаях мы жирную и высокоуглеводную пищу. Лишние калории откладываются в жир, а его избыток ведет к хроническому воспалению и заболеваниям вроде диабета II типа», — сказала терапевт.

Многие люди пытаются попрощаться со «стрессорным» весом, однако к 80–90% людей он возвращается вновь уже через пару лет. Суть в том, что продукты, где есть высокое содержание жира и сахара вызывают привыкание, а их отсутствие превращается в стресс для организма, по этой причине появляются срывы, заверила эксперт.

«Хронический стресс вызван социальными причинами. Поэтому важно отключиться от негативного информационного поля», — рекомендует Решетова.

Она уверена, что для ликвидации лишних килограммов и стресса помогут проверка эпигенетического статуса, исследование на факторы непереносимости, физиотерапия, массаж, регулярная физическая нагрузка, медитация и сокращение пребывания в соцсетях.

В феврале врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева заявила, что к неочевидным факторам ожирения относятся генетика и стресс, а также нарушение сна и биоритмов.

23 мая профессор, кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин рассказал, как избавиться от «пивного живота», который является особым типом ожирения, связанным с большими рисками для здоровья и жизни. Он заявил, что необходимо просто частично или полностью отказаться от пива.