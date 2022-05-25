Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха для ВСУ

Ситуация в Донбассе складывается чрезвычайно плохо для украинских войск и может ухудшиться, если Киев не получит дополнительного ракетного вооружения. Об этом заявил в среду, 25 мая, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха», — сказал Кулеба во время выступления на Всемирном экономическом форуме «Украина и ЕС: выиграют все».

В связи с этим министр обратился к западным странам с просьбой «как можно скорее» передать Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Накануне стало известно, что взвод 115-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказался выполнять боевое задание в Северодонецке Луганской области из-за плохого обеспечения. Военные записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главнокомандующему украинских войск Валерию Залужному, в котором указали на то, что у них нет ни одного боевого командира и никакой техники, таким образом солдат отправляют «на верную смерть».

Военных в ответ на их обращение отправили в СИЗО, отмечали местные СМИ.

Кроме того, в конце прошлой недели сообщалось о массовой сдаче в плен боевиков радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении ее участников в РФ возбуждены уголовные дела) и украинских военнослужащих на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. По информации Минобороны РФ, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 бойцов ВСУ.

Ранее, 16 мая, генерал немецкой армии в отставке и экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад предостерег Украину от недооценки армии России. Как отметил экс-военачальник, российская армия весьма сильная и обладает превосходством на земле и в воздухе, ее мощь нельзя не учитывать. Спустя несколько дней он заявил, что считает бессмысленными и даже опасными поставки тяжелого вооружения Украине. По его словам, чтобы управлять поставляемой Киеву техникой, нужна многолетняя подготовка, которой у украинских военнослужащих нет.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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