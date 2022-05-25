Реклама
Прямой эфир
Экономика
Карты «Мир» могут заработать в Египте и Таиланде
Общество
Россиянкам предложили уменьшить срок декрета в обмен на увеличение выплат
Политика
В ГД внесен проект о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника
Общество
Путин сообщил об увеличении размера МРОТа в России
Политика
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Рашкина
Мир
Глава МИД Украины назвал «чрезвычайно плохой» ситуацию в Донбассе для ВСУ
Экономика
Британия выступила против идеи снять санкции с РФ в обмен на вывоз зерна с Украины
Мир
Прокуроры попросили об аресте Додона на 30 дней
Мир
Эксперт рассказала о желании консерваторов сместить Джонсона с поста премьера
Туризм
РДЖ возобновят пассажирское железнодорожное сообщение с Киргизией с июня
Мир
Россия не получила от Италии план по урегулированию ситуации на Украине
Сюжет:

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха для ВСУ

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация в Донбассе складывается чрезвычайно плохо для украинских войск и может ухудшиться, если Киев не получит дополнительного ракетного вооружения. Об этом заявил в среду, 25 мая, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

ВС РФ уничтожили цеха завода «Мотор Сич». Спецоперация в Донбассе 25 мая
Что происходит в ДНР и ЛНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха», — сказал Кулеба во время выступления на Всемирном экономическом форуме «Украина и ЕС: выиграют все».

В связи с этим министр обратился к западным странам с просьбой «как можно скорее» передать Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Накануне стало известно, что взвод 115-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказался выполнять боевое задание в Северодонецке Луганской области из-за плохого обеспечения. Военные записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главнокомандующему украинских войск Валерию Залужному, в котором указали на то, что у них нет ни одного боевого командира и никакой техники, таким образом солдат отправляют «на верную смерть».

Военных в ответ на их обращение отправили в СИЗО, отмечали местные СМИ.

Кроме того, в конце прошлой недели сообщалось о массовой сдаче в плен боевиков радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении ее участников в РФ возбуждены уголовные дела) и украинских военнослужащих на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. По информации Минобороны РФ, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 бойцов ВСУ.

Ранее, 16 мая, генерал немецкой армии в отставке и экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад предостерег Украину от недооценки армии России. Как отметил экс-военачальник, российская армия весьма сильная и обладает превосходством на земле и в воздухе, ее мощь нельзя не учитывать. Спустя несколько дней он заявил, что считает бессмысленными и даже опасными поставки тяжелого вооружения Украине. По его словам, чтобы управлять поставляемой Киеву техникой, нужна многолетняя подготовка, которой у украинских военнослужащих нет.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022