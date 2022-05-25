Всем рублям по серьгам

В новой реальности нас трудно чем-то удивить, но иногда происходит внезапное. Например, 25 мая Центробанк заявил, что 26-го проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. Предыдущие внеплановые решения регулятор принимал без предварительной и лишней огласки.

Впрочем, причина открытости, как и очередного внеочередного заседания, вполне очевидна. Сразу после заявления доллар и евро начали отыгрывать значительные потери, которые понесли в последнее время. К середине дня импортные конкуренты отвоевали у российского оппонента почти по 3 рубля. Конечно, можно считать это коррекцией, но…

Память уже стерла ощущение доллара по 56 рублей, а евро по 58. Казалось, еще немного, и впору припомнить легендарное высказывание Юлии Цыпляевой (на тот момент руководителя Центра макроэкономических исследований Сбербанка): «Жалко людей, которые покупают доллар по 35 рублей». «Съест-то он съест, да кто ж ему даст», — тоже всплывает в голове.

Нет никаких сомнений, что причиной очередного внеочередного решения по ставке стал переукрепившийся рубль. И уже само по себе объявление о внеплановом заседании стало интервенцией — вербальной, раз физические регулятор отрицает. Кстати, ему веришь, поскольку не может же ЦБ скупать доллары, как утверждает некоторое СМИ, но это нигде не отражать. Разве только «грузит бочками» и складирует в хранилищах в наличной форме. Фантазия из разряда бредовых еще совсем недавно, но в нынешнем перевернувшемся мире, и это бы не удивило.

Аналитики бросились предсказывать, до какого уровня 26 мая ЦБ снизит ставку. Снизит однозначно, иначе зачем собираться вне плана, да и очень вовремя, но об этом чуть позже. Шаг прогнозируют существенный — вплоть до 11% с нынешних 14%. Вербальные интервенции уже поддержали доллар и евро. Что дальше?

Почему слишком сильный рубль — больше головная боль, чем благо? Хотя бы потому, что нынешние значения совершенно не отражают реальности, а курс, устанавливаемый ЦБ по торгам на бирже, скорее для внутреннего пользования.

Если кто еще помнит, в СССР доллар оценивался в 60 копеек, а на черном рынке стоил не меньше 6 рублей. Сейчас разрыв, конечно, не такой большой, но процентов на 30 тот же доллар был покрепче, если бы не ограничения на движение капиталов. Они, важно заметить, изначально порождение заморозки наших резервов, но из песни слов не выкинешь.

Сколько бы регулятор ни утверждал, что не отказывается от плавающего, то есть свободного, курсоизъявления, но говорить о реальной свободе в этом вопросе даже как-то странно. Очевидно же, что если бы сейчас наши зарубежные партнеры оппоненты сняли арест с резервов, в России отменили все ограничения по движению валюты, то курс и приблизился бы к тому самому справедливому уровню. Он, кстати, весьма бы всех и устроил. Сейчас же свобода образования курса существует, но в ограниченных рамках, что само по себе оксюморон. Зато как бы крепкий рубль.

Пока сохраняется такое положение, курс определяется в основном спросом и предложением на валютном рынке. Первый — по большей части со стороны импортеров, второй — со стороны экспортеров. Но и тут силы не равны. Импорт по понятным причинам падает, экспорт в силу роста цен на сырье растет. При этом экспортеры теряют прибыли в рублевом выражении из-за укрепления национальной валюты, а значит, меньше поступлений идет и в бюджет. Спрос же импортеров не стабилизируется до момента, когда наладятся новые логистические цепочки, не стабилизируется процесс ухода иностранцев с нашего рынка. В общем, мало на них надежды в обозримой перспективе.

Предложение не спасает и постепенное снятие валютных ограничений (поблажки по обязательной продаже валютной выручки, разрешение на продажу «новой» наличной валюты банками, увеличение лимитов на трансграничные переводы валюты и пр.). Поэтому сейчас важно разогнать спрос на иностранные деньги.

Похоже, именно для этого ЦБ и торопится с понижением ключевой ставки, не дожидаясь запланированного заседания. Обычно после такого шага иностранные валюты укрепляются, но небыстро и в виде неприятной для инфляции побочки. Сейчас, как бы это ни показалось странным (хотя уже всё не странно), именно этого и добиваются.

Всё смешалось в денежно-кредитной политике. Как обычно действует изменение ставки в классической теории? Через стоимость, а значит, и предложение денег. С определенным лагом решение ЦБ влияет на ставки по кредитам. Снижение способствует росту кредитного рынка, увеличение — сжатию. Одновременно меняются и ставки по вкладам. Но классика нынче не в моде.

Смотрите, после резкого увеличения ключевой ставки в феврале ЦБ уже несколько раз пошел на снижение. Однако кредитный рынок продолжал, по крайней мере в апреле, оставаться в минусе, о чем регулятор сообщил 25 мая. Необеспеченное потребкредитование просело на 1,8%, корпоративное — на 0,03%. Падала и ипотека, причем как рыночная, так и льготная.

Рынок пока не готов переварить высокие ставки, плюс к этому на стоимости кредитов решение ЦБ быстро отразилось только после резкого повышения, а на снижение с учетом рисков банки пока идти не готовы. В условиях возросшей неопределенности, объясняет сам регулятор. И это при том, что кредитные организации имеют более чем достаточно ликвидности — профицит составляет порядка 2 трлн рублей.

А всё почему? Тут в наши с вами размышления плавно втекают депозиты, которые именно текли бурным ручьем обратно в банки после повышения ключевой ставки до 20%. В апреле граждане принесли около 1,3 трлн рублей, чем, констатирует ЦБ, почти компенсировали отток конца февраля — начала марта. И всё благодаря оперативному отклику банков, которые вслед за ЦБ повысили ставки по депозитам до 20% и даже 21%.

Не менее моментально финансисты начали ронять стоимость привлечения вслед за решениями ЦБ о двух снижениях ключевой ставки. Сейчас проценты по вкладам упали по сравнению с максимумами марта почти вдвое. В среднем за год пользования нашими деньгами банки готовы предлагать примерно 11%. Очевидно, что после объявления 26 мая о новом смягчении обещанная доходность упадет быстро и еще больше.

В начале июня начнет заканчиваться срок у щедрых мартовских предложений (по 20% годовых) банков, поскольку их ограничили тремя месяцами. Куда податься бедному вкладчику в поисках более высокой доходности, актуальность которой усиливается в период огромной инфляции? Вряд ли это будут акции и облигации по понятным причинам.

Есть ощущение, что именно население может расцениваться в качестве арьергарда спроса на валюту, не удовлетворившись упавшей доходностью по вкладам. Вот и торопится регулятор понизить ключевую ставку, чтобы успеть к окончанию срока дорогих депозитов. Кроме того, после основных налоговых платежей мая в июне сократится поддержка рублю. Это уже и двойная соломка для иностранных валют. А там, глядишь, и импортеры перестроятся. Не дадут рублю переукрепиться и нанести удар по бюджету.

Время выбрано удачно. Инфляционные процессы пошли на спад, последние недели радуют сравнительно низкими показателями роста цен, а инфляционные ожидания и вовсе штурмуют минимумы. Когда как не сейчас понизить ставку?

Другой вопрос, сможет ли население выиграть, если опять понесет сбережения в валюту. Тут, как известно, 50 на 50 — или выиграет, или нет. Сейчас ничего гарантировать нельзя, хотя и раньше тоже было нельзя, но сейчас прямо совсем нельзя.

Сегодня новости донесли прогноз погоды, который отлично отражает нынешнюю ситуацию. «Завтра наконец потеплеет, — радостно сообщила телеведущая. — В первой половине дня воздух успеет прогреться до 20 градусов, а потом начнется ливень с порывами ветра, который может продолжиться и ночью. Давление опять сильно упадет».

В общем, погоды стоят непредсказанные. И даже порывами непредсказуемые.

Автор — журналист, обозреватель газеты «Известия»

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