Больше 20 природных пожаров зарегистрировали в Псковской области

За весну 2022 года в Псковской области произошло 23 лесных и торфяных пожара. Площадь возгораний составила почти 17 га.

По данным регионального управления МЧС, первый лесной пожар произошел в Локнянском районе 18 апреля. Огонь распространился на площади 0,2 га. Об этом пишет «Псковская лента новостей».

В 2021 года за аналогичный период зарегистрирован 31 пожар площадью 31,23 га. Первое возгорание произошло 10 апреля и охватило площадь 3 га.

Сотрудники ИЧС организовали профилактические мероприятия и разъясняют местным жителям правила пожарной безопасности в лесах. Гражданам раздают иллюстрированные памятки и листовки.

Ранее сообщалось, что в Амурской области в 2022 году выгорело больше 146 тыс. га природных территорий. Всего зарегистрировано 355 пожаров, весенний пик горимости пройден.